Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області нараховують і за понаднормовий страховий стаж — у Пенсійному фонді України пояснили, хто може отримати таку надбавку.

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області нараховуються і за понаднормовий страховий стаж. У Пенсійному фонді України пояснили, хто має право на таку надбавку до пенсії за віком.

За кожний повний рік страхового стажу понад норму пенсія збільшується на 1% від її розміру. Нормою вважається 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок. Доплату нараховують тільки за ті роки, що людина відпрацювала понад ці межі.

Водночас закон встановлює верхню межу: надбавка за один понаднормовий рік не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком. Через це підсумкова сума залежить і від розміру самої пенсії, і від кількості понаднормових років.

Які правила для пенсій, призначених до 2011 року

Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, діють окремі норми. Понаднормовим там вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Отже, такі пенсіонери можуть отримувати доплату, навіть якщо за чинними правилами їхній стаж не дотягує до 35 чи 30 років.

У Пенсійному фонді наголошують: наявний у людини понаднормовий стаж не може бути обмежений. Якщо відпрацьовано більше, це мають урахувати і під час призначення, і під час перерахунку виплат.

Хто може розраховувати на доплату

Доплати для пенсіонерів у Запорізькій області за понаднормовий стаж нараховують автоматично разом із пенсією за віком — окремо звертатися до органів Пенсійного фонду не потрібно. Надбавку обчислюють на підставі даних, що вже є в системі персоніфікованого обліку.

Мінімальний розмір пенсії за віком, до якого привʼязується верхня межа доплати, дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Його щороку визначає державний бюджет.

Детальніше про умови нарахування надбавки за понаднормовий стаж можна дізнатися на офіційному сайті Пенсійного фонду України або за номером контакт-центру 0 800 503 753.

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