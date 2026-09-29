У вівторок, 29 вересня, комунальники Вінниці ремонтують водогони за п'ятьма адресами — тимчасово без води залишаться мешканці Замкової, Батозької та ще кількох вулиць.

Відключення води у Вінниці 29 вересня знову в графіку комунальників — бригади «Вінницяоблводоканалу» ремонтують водогони одразу за п'ятьма адресами, тож частина будинків тимчасово залишиться без водопостачання.

Про ремонтні роботи повідомляє ВІТА ТБ із посиланням на Вінницьку міську раду. За інформацією комунальників, воду на цих ділянках вимикають тимчасово і повертають у будинки одразу після завершення робіт.

Де у Вінниці 29 вересня не буде води

Фахівці «Вінницяоблводоканалу» працюють у вівторок за такими адресами:

вул. Замкова, 32;

вул. Батозька, 6;

вул. Академіка Янгеля, 6;

вул. Саксаганського, 15;

вул. Л. Ратушної, 86.

Найбільше адрес розташовано в центральній частині міста — на Замковій, Батозькій та Янгеля. Воду тут відключатимуть почергово, по мірі виконання ремонтних робіт на кожному водогоні.

Де того ж дня тимчасово не буде світла

Окрім води, 29 вересня «Вінницькі міські електромережі» проводять ремонт у трансформаторних підстанціях. Без світла тимчасово залишаться:

вул. Пирогова, 3, 57;

вул. Хлібна, 11-97;

вул. Соборна, 97-101;

вул. Гоголя, 1-17;

вул. Будівельників;

вул. Тиха та пров. Тихий;

вул. Я. Шепеля;

вул. Р. Скалецького, 20-38.

Куди звертатися з питань

Оперативні питання щодо комунальних послуг у Вінниці приймає служба «Цілодобова варта». Звертатися можна за номерами 15-60, 0-800-60-15-60 та (0432) 65-15-60.

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