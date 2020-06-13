Позиції бійців ВСУ обстрілювали російські снайпери-найманці - українські воїни дали відсіч

Вороже укріплення було знищено на Светлодарській дузі. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "24 ОМБр імені короля Данила", передає Politeka.net.

Наголошується, що українські воїни помстилися бойовикам за снайперські обстріли, які велися по наших позиціях під прикриттям гранатометного вогню. Двома пострілами з протитанкового гранатомета бійці ВСУ знищили вороже укріплення й ліквідували двох супротивників, ще двом вдалося втекти зі своєї позиції.

Українці похвалили армійців за службу батьківщині: "Оце молодці хлопці. Нехай вас Бог береже! Ми з вами!"; "Треба Було ще тих "двох бігущих" прихопити! Бережіть себе дорогі наші воїні"; "Хлопці, пишаємося вами!"

Нагадаємо, 11 червня через недотримання бойовиками режиму припинення вогню на фронті загинув 38-річний боєць, якого призвали до лав ЗСУ за контрактом.

"На фронті російсько-української війни загинув молодший лейтенант Дмитро Ігорович Бут, йому було 38 років... На військову службу за контрактом покликаний Івано-Франківським міським військовим комісаріатом. Служив з березня... Пом'янемо нашого земляка! Війна не зупиняється...", - написав у себе на Фейсбук мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

"Дуже шкода, що гинуть такі молоді хлопці. Вічна пам'ять Герою. Нехай з богом спочиває", "Важко повірити... Дімка наш однокурсник, випускник ІФДМА 2005 року, щира, відверта і відкрита людина. Царство небесне і вічна пам'ять...", "Світла пам'ять і Царство Небесне. Схиляю з сумом низько голову. Родині щирі співчуття", - відреагували в соцмережі українці.

Також ми повідомляли, Канада після закінчення карантинних обмежень відновить тренування українських військовослужбовців в рамках військової місії UNIFIER.

Близько 90 солдатів, більша частина з яких належить до 1-го полку Канадської королівської кінної артилерії, прибудуть в Україну в середині червня. Вони приєднаються до 60 своїх партнерів, які вже знаходяться на певних місцях.

Нагадаємо, непоправне сталося з мамою героя ВСУ, який загадково пішов з життя: "Не витримала брехні".

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.