Сили ООС знову понесли непоправні втрати на Донбасі
Трагічну новину озвучив прес-центр штабу ООС в Facebook, передає Politeka.net.
За інформацією військових, за поточну добу російсько-терористичні формування "Л/ДНР" тричі порушували режим припинення вогню.
Як відзначили в прес-центрі штабу ООС, підконтрольні Кремлю бойовики обстрілювали позиції бійців ЗСУ зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів.
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"Сьогодні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. На жаль, в результаті ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - поінформували в прес-центрі.
Також військові повідомляють, що підконтрольні Кремлю окупаційні формування "Л/ДНР" поблизу Горіхового обстрілювали наших бійців з мінометів калібру 82 мм.
Крім цього, проросійські терористи застосовували біля Луганського гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а неподалік Шумів - стрілецька зброя.
Раніше ми повідомляли про серйозний успіх ЗСУ на передовій. Подробиці і кадри успіху оприлюднив волонтер і ветеран АТО Андрій Римарук.
На ролику видно, як бійці ЗСУ точним пострілом з ракетного комплексу знищили будинок, в якому ховався російський снайпер.
"Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі", - підписав Римарук опубліковане відео.
Українці миттєво відреагували на публікацію і подякували сили ООС за успішну роботу на передовій.
Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.
Як повідомляла Politeka, "Вічна пам'ять герою!": Україна втратила 38-річного захисника, трагічні деталі з передовою
Також Politeka писала, що військова колона РФ вторглася в Україну, термінове звернення штабу ООС