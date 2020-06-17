Сили ООС знову понесли непоправні втрати на Донбасі

Трагічну новину озвучив прес-центр штабу ООС в Facebook, передає Politeka.net.

За інформацією військових, за поточну добу російсько-терористичні формування "Л/ДНР" тричі порушували режим припинення вогню.

Як відзначили в прес-центрі штабу ООС, підконтрольні Кремлю бойовики обстрілювали позиції бійців ЗСУ зі стрілецької зброї, гранатометів і мінометів.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. На жаль, в результаті ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - поінформували в прес-центрі.

Також військові повідомляють, що підконтрольні Кремлю окупаційні формування "Л/ДНР" поблизу Горіхового обстрілювали наших бійців з мінометів калібру 82 мм.

Крім цього, проросійські терористи застосовували біля Луганського гранатомети різних систем і стрілецьку зброю, а неподалік Шумів - стрілецька зброя.

Раніше ми повідомляли про серйозний успіх ЗСУ на передовій. Подробиці і кадри успіху оприлюднив волонтер і ветеран АТО Андрій Римарук.

На ролику видно, як бійці ЗСУ точним пострілом з ракетного комплексу знищили будинок, в якому ховався російський снайпер.

"Той момент, коли тобі набрид російський снайпер, який сховався в будівлі", - підписав Римарук опубліковане відео.

Українці миттєво відреагували на публікацію і подякували сили ООС за успішну роботу на передовій.

Нагадаємо, бійці ЗСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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