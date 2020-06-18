Гірники на окупованій частині Луганщини продовжують виступати з протестами у зв'язку з невиплатою зарплат

Про це повідомляє GuildHall.

За даними видання, деякі працівники не бачили зарплат з 2016 року, а масштабний грабіж добувної промисловості донецьких республік почався в 2018 році, коли російський банк отримав контроль за видобувною і металургійною промисловістю.

Вже до середини 2019-го більшість шахт залишилося без засобів на існування. Тоді й почалися перші акції протестів.

"Грошей у місцевої влади немає. Разові подачки в 10–15% від зарплати за якийсь місяць якогось року для людей проблеми не вирішують. Іншого шляху, крім як страйком, вирішити проблему неможливо", - відзначають в статті.

На сьогодні в "ЛНР" закрито 23 неприбуткових шахти, і з виплатами там катастрофа. Це призвело до самоорганізації шахтарів.

У статті також підкреслили, що до приходу окупантів на Донбас, зарплату теж затримували, але в підсумку виплачували.

"І відношення до людей були кращими. Сьогодні наша цифра оплати в рублях менше, ніж у гірників в Україні у гривнях. І ту не виплачують. Виходить, у своїх республіках ми стали рабами", - скаржаться гірники.

Цікаво, що можливим спасителем вони вважають Україну.

"Хто нам допоможе і врятує? Владі "ЛНР" наплювати, Росії теж! Україна?.." – запитують ошукані шахтарі.

В інтернеті вже почала розгулювати картинка, яка яскраво описує почуття шахтарів:



"Вистачить нам ЛНР. Хочу зарплату, повагу і світ. Україна, рятуй".

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