Українські військові знищили міномети противника, а після - накрили їх позиції вогнем, коли ті повернулися за боєприпасами

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Вогнем, повіявшим з Холодного Яру, припинили вивезення боєкомплекту і вцілілого міномета з позицій російських найманців знищених невідомою силою", - йдеться у підписі до відео.

Волонтер Роман Доник стверджує, що російські найманці намагалися повернутися за боєкомплектом і уцілілим мінометом, але такий варіант подій передбачили українські військові.

У підсумку бійці з 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" завдали нищівного удару по силам окупанта.

Українці в коментарях під відео не приховували свого захоплення нашими захисниками.

"Тепер їх там точно немає", "Браво! Підтримую!", "Яка чудова новина! Спасибі! Земний уклін вам, ландшафтні дизайнери!", "Українці говорять: спасибі!" - писали в мережі.

Також ми писали, що бійці ВСУ завдали нищівного удару, знищивши цілий взвод ворожих розвідників на Донбасі

Окупанти пишуть, що в районі Санжаровки ВСУ завдали мінометний удар по бліндажу терористів, в якому перебувало семеро осіб. Всі бойовики в результаті атаки були ліквідовані.

Нагадаємо, бійці ВСУ влучним ударом помстилися ворогові на Донбасі, відео.

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