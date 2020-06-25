Поки Прикарпаття потерпає від масштабної повені і викликаних ним руйнувань, стало відомо про нову біду, яка може обрушитися на Україну
Про це стало відомо з повідомлення прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, на сході України і ще у двох областях 25-27 червня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"Увага! Попередження про пожежну небезпеку! 25-27 червня у східних, Сумській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Тим часом рятувальники продовжують надавати допомогу мешканцям заходу України, де в результаті інтенсивних опадів та підняття ґрунтових вод спостерігається підтоплення автодоріг та домогосподарств.
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Так, станом на 20 годин 24 червня, роботи тривають в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.
На Івано-Франківщині на території 15 адміністративних районів підтоплено 7 022 тис. житлових будинків. Порушено транспортне сполучення з 21 населеним пунктом Верховинсько району.
У Чернівецькій області підтоплено 7 адміністративних районів: Вижницький, Путильський, Кіцманський, Новоселицький, Глибоцький, Сторожинецький, Герцаївський. Підтоплені 672 будинку.
Пошкоджено 12 км доріг і 14 мостів. Утруднене автотранспортне сполучення з 6 населеними пунктами (с. Довгопілля, с. Конятин, с. Фошка с. Стебні с. Лустун Путильського району, хутір Серафинець Вижницького району).
Відключення від газопостачання зберігаються в 9 населених пунктах.
В 11 населених пунктах Стрийського, Жидачівського, Старосамбірського районів підтоплення 103 житлових будинки.
Нагадаємо, повінь на Прикарпатті посилюється з кожною годиною, дороги обвалюються під ногами: «Мамо, мені страшно».
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