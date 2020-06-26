Жителям ОРДЛО пообіцяли незалежність від Росії в обмін на голоси за поправки до Конституції РФ

Про це повідомляє Східна правозахисна група на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО проводять роботу з представниками профспілкових організацій та керівниками установ. Вимога окупантів полягає у забезпеченні участі жителів ОРДЛО у голосуванні за поправки до Конституції РФ», – йдеться у публікації.

Якщо план Кремля по кількісті голосів буде виконаний, жителям окупованих територій обіцяють «офіційне визнання незалежності «ДНР» і «ЛНР» з боку РФ».

За інформацією правозахисників, починаючи з березня 2020 року, почастішали заклики до Володимира Путіна щодо визнання «ДНР» і «ЛНР» від ряду російських партій.

Нагадаємо, у Росії стартувало голосування за поправки до Конституції, завдяки яким Володимир Путін може «обнулитися». Через епідемію вірусу голосування на території РФ буде проходити цілий тиждень із заходами епідеміологічної безпеки.

В ОРДЛО для бажаючих проголосувати організували спеціальне підвезення автобусами в Ростовську область на виборчі дільниці. При цьому за квитки, а це 600-700 рублів в одну сторону, жителі окупованих територій, котрі отримали паспорти РФ, платять зі своєї кишені.

Голосування проходить і в окупованому російськими військами Криму, але вже без підвозу людей.

Раніше ми писали, що мешканці ОРДЛО все активніше виявляють бажання повернутися в Україну.

«Да, не думав, що це скажу, але якось Україні жилося краще... І тих, хто буде ганьбити мене в коментарях про те, що «і їдь у свою укропію», я вам відповім: більшість не просто поїхала б туди, а вже самі готові повернути все, як було», - написав один з користувачів на сторінці «Шахта Ніканор-Нова».

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