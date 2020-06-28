На Донеччині загинув український воїн

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі ООС в Facebook.

Згідно з інформацією, агресор неодноразово порушував Мінські угоди і відривав вогонь по українських позиціях із забороненої зброї. В результаті вибуху невідомого вибухового пристрою на передовій загинув українець, а ще кілька отримали поранення.

"На жаль, за минулу добу Україна втратила одного мужнього воїна, ще троє військовослужбовців отримали поранення. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя, а пораненим захисникам бажає якнайшвидшого одужання", - йдеться в повідомленні.

Загиблим виявився Іван Дедюх - сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар". 37-річний уродженець Тернополя стояв на захисті України з самого початку бойових дій на Донбасі.

Друг загиблого настоятель каплиці-пантеону загиблим в АТО в селі Лішня Кременецького району Андрій Любунь також висловив свої співчуття.

"Ваня, друг, спочивай з миром! Царство Небесне і вічна пам'ять героям", - повідомив він.

Раніше ми повідомляли, що в зоні проведення ООС під ворожим обстрілом загинув 25-річний український матрос Ілля Струк.

25-річний хлопець був уродженцем села Латничье у Волинській області. Під час бойового чергування він потрапив під ворожий обстріл і отримав смертельне кульове поранення.

Нагадаємо, Україна втратила 38-річного захисника, трагічні деталі з передової: "Вічна пам'ять герою!".

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