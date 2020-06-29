На місце НП з'їхалося все керівництво поліції

Дружина депутата загинула від пострілу в голову з травматичної зброї

Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївській області на своїй сторінці в Facebook.

Вранці в понеділок, 29 червня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в будинку по провулку Урожайному, пострілом в голову покінчила з собою жінка.

Так, 33-річна жінка померла на місці події. Її чоловік, 34-річний депутат Миколаївської обласної ради від партії "Батьківщина", у момент інциденту перебував у будинку. За його словами, жінка вчинила самогубство. Зараз всі обставини і причини події з'ясовуються.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Центрального райвідділу поліції. На допомогу їм прибули оперативники карного розшуку ГУ Нацполиции, а також з'їхалося практично все керівництво поліції.

Попередньо, як того вимагає процедура в таких випадках, розпочато розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»).

За даними видання «Злочинності.НЕМАЄ», скоїла самогубство Христина Ивануна, дружина депутата Ігоря Ивануна.

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