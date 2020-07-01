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Бойовики самопроголошеної "ДНР" знову захопили українського патріота Григорія Сінченко, якому до цього вдалося вирватися з полону

Про це "Укрінформу" розповіла мати українця Тетяна Гулевська, передає Politeka.net.

21 травня Григорій Сінченко втік з підвалу, де його катували терористи. Але на волі український патріот пробув недовго - 29 червня його знову схопили. За словами матері, їй стало відомо про затримання сина від адвоката, який знаходиться в Донецьку.

"Під час полону його дуже катували. На фото, яке показували по місцевому телебаченню спецслужби, на обличчі Григорія видно сліди опіків. Я можу тільки уявити, що його тепер чекає. Адже представники "МВС", які приїжджали до моєї мами, яка живе в Донецьку, попереджали, що Григорію свободи не бачити, як і життя", - зазначила Тетяна.

У коментарі "Радіо Свобода" мама Григорія розповіла, що він хотів вибратися з окупованих територій, але не встиг. Чоловік звернувся до своїх родичів за допомогою, але його схопили перед самим відправленням. Тетяна побоюється, що бойовики будуть знову знущатися над Сінченко:

"30 червня, йому повинні були передати речі, необхідні для повернення, проте напередодні сина знову схопили. Ми боїмося, що йому загрожує фізична розправа і чергові тортури".

Тетяна Гулевська додала, що близько тижня тому спецслужби так званої "ДНР" затримали її дочка і намагалися вибити з неї інформацію про брата. Після затримання Григорія дівчину випустили на свободу.

Окупанти знущаються над інвалідом третьої групи Григорієм Сінченко з грудня 2016 року, звинувачуючи в "партизанської діяльності", диверсії і зберіганні зброї. У 2017 році його обміняли і відправили в Україну разом з іншими бранцями, але незабаром стало відомо, що чоловік знову потрапив у руки терористів.

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