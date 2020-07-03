Росія зосередила бойову техніку і військових на кордоні з Україною

Про це повідомив начальник Головного управління міжнародного співробітництва та верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк, передає "Укрінформ".

"Станом на сьогодні біля кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації і при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України", - заявив Голопатюк.

Згідно з даними, всього неподалік від українського кордону знаходиться близько 87 тис. осіб особового складу армії РФ, до 1100 одиниць танків, до 2600 бойових броньованих машин, до 1100 артилерійських систем, до 360 реактивних артилерійських установок, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів.





Раніше заступник голови МЗС України Василь Боднар заявив, що Україна повинна бути ментально готова до можливого повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Боднар зазначив, що біля кордону з Україною наразі фіксується зростання військових потужностей, а в окупованому Криму росіяни підсилюють бойові угруповання.

Він припустив, що Кремль може зважитися на нове вторгнення з-за внутрішньої нестабільності або незадовільних результатів голосування за поправки.

Нагадаємо, Андрухович закликав розпрощатися з Кримом і Донбасом ще до вторгнення РФ.

Як повідомляла Politeka, РФ може вторгнутися в Херсонську область вже восени.

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