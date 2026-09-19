Подорожчання продуктів у Сумській області триває: свіжі дані моніторингу цін станом на 18 вересня показують, що базовий продуктовий кошик у магазинах знову став дорожчим порівняно із серпнем.

Подорожчання продуктів у Сумській області продовжилось і у вересні — за даними моніторингу цін Мінфіну, частина базових товарів у магазинах знову додала в ціні порівняно із середніми показниками серпня.

Соняшникова олія «Олейна» (850 мл) у вересні коштує в середньому 107,30 грн, тоді як у серпні цінник становив 100,68 грн. Рафінована олія «Щедрий Дар» (850 мл) натомість майже не змінилася: 99,83 грн проти 100,07 грн місяцем раніше.

Пшеничне борошно «Хуторок» (1 кг) подорожчало із 35,88 до 36,72 грн, а упаковка на 2 кг — із 70,96 до 72,64 грн. Кілограм кристалічного цукру тепер у середньому коштує 33,80 грн проти 30,22 грн у серпні — зростання виявилося помітним.

Найбільший стрибок показали курячі яйця. Десяток «Квочка» (категорія С1) подорожчав із 57,12 до 70,95 грн, а «Ясенсвіт» (С1, 10 шт) — із 59,49 до 79,25 грн. Упаковка з 18 яєць «Ясенсвіт» тепер коштує 129,00 грн проти 106,95 грн у серпні.

Свинина також додала в ціні: грудинка подорожчала із 205,75 до 218,03 грн за кг, ошийок — із 314,38 до 349,92 грн, а підчеревина — із 218,14 до 240,30 грн. Найдорожчим лишається ошийок, найдоступнішою — грудинка.

Як заощадити на покупках

Моніторинг Мінфіну показує не лише середню ціну, а й цінники по окремих мережах. Наприклад, десяток яєць «Квочка» (С1) у вересні можна знайти від 62,90 до 78,99 грн залежно від магазину — різниця сягає 16 грн. Тому перед покупкою варто звіряти вартість у кількох точках або в застосунках мереж.

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