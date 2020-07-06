Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що військові готуються відбивати наступ з боку Росії

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Думська", передає Politeka.net.

Олексій Неїжпапа заявив, що українські війська готуються до загострення конфлікту з РФ і повномасштабних бойових дій. Він попередив, ніж для українців обернеться відкрита боротьба з російською армією:

"Якщо така відбудеться, то, на жаль, це будуть великі втрати — і наших воїнів і цивільного населення. Багато зараз цього не розуміють — хоча в країні сьомий рік йде війна".

Командувач військово-морськими силами допускає, що окупанти захочуть прорватися в Херсонську область з Криму, щоб отримати воду з Північно-Кримського каналу. За його словами, в України є чим відповісти на загрозу.

"Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу «Нептун» дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - підкреслив Олексій.

Військовослужбовець так повідомив, в якому випадку українські війська почнуть діяти. Як зазначив Неїжпапа, в Україні виділили головний ознака скорого нападу росіян з боку Кримського півострова.

"Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю), то це буде вірним сигналом того, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики", - резюмував військовий.

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