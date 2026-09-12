Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 13 по 19 вересня обіцяє різкі перепади температури: від +14° вдень у вівторок до +25° вдень у суботу, а опади синоптики прогнозують чотири дні з семи.

попередній прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 вересня вже попереджав про різку зміну погоди у Харківській області, і новий тиждень з 13 по 19 вересня підтверджує цю тенденцію: температура вдень коливатиметься від +14° до +25°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня денні температури у Харківській області триматимуться в межах від +14° до +25°, а нічні – від +11° до +14°.

У неділю, 13 вересня, повітря вдень прогріється до +23°, вночі очікується +14°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 14 вересня, стовпчики термометрів вдень опустяться до +17°, вночі – до +14°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У вівторок, 15 вересня, температура вдень утримається на найнижчій позначці тижня – +14°, вночі +13°. Небо хмарне з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

У середу, 16 вересня, вдень очікується +17°, вночі +13°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 17 вересня, повітря прогріється до +21°, вночі похолодає до +11°. Небо малохмарне, без опадів.

У п'ятницю, 18 вересня, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24°, вночі +13°. Малохмарно, опадів не прогнозується.

У суботу, 19 вересня, температура вдень підніметься до найвищої позначки тижня – +25°, вночі +14°. Малохмарно, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 19 вересня, коли вдень очікується +25°. Найпрохолодніше буде у вівторок, 15 вересня, – лише +14° вдень. Перепад температур за тиждень становить 11°. Опади прогнозуються у понеділок, 14 вересня, вівторок, 15 вересня, середу, 16 вересня, та суботу, 19 вересня.

Через часті опади протягом тижня харків'янам варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом на мокрій дорозі. Через перепад температур до 11° доцільно одягатися відповідно до погоди в конкретний день, а особам похилого віку – подбати про теплий одяг у прохолодніші дні, зокрема у вівторок і четвер.

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