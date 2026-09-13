У Вінниці відбулося чергове засідання Координаційної ради з питань ВПО: обговорили житлові ваучери, компенсації за комунальні послуги, працевлаштування та оцінку потреб 44,8 тисячі переселенців.

Компенсація на житло у Вінницькій області та інші механізми підтримки переселенців стали темою чергового засідання Координаційної ради з питань ВПО, яке відбулося у Вінниці 11 вересня. Як повідомляє сайт Вінницької міської ради, у громаді нині зареєстровано 44,8 тисячі внутрішньо переміщених осіб, яких тут називають «новими вінничанами».

Заступниця міського голови Галина Якубович пояснила, що рада збирається регулярно, щоб обговорювати зміни у законодавстві, участь в експериментальних проєктах та нові муніципальні ініціативи. Окремо в громаді проводять оцінку потреб переселенців, аби розуміти, які питання для них пріоритетні.

Житлові ваучери для ВПО

Директорка департаменту соціальної політики Валентина Войткова розповіла про державну програму надання житлових ваучерів. Скористатися нею можуть внутрішньо переміщені особи, які є учасниками бойових дій або людьми з інвалідністю внаслідок війни.

Заяви надходять через застосунок «Дія», після чого відповідна комісія перевіряє їх на відповідність умовам постанови й ухвалює рішення. Цей механізм допомагає переселенцям вирішувати житлові питання та створювати стабільніші умови для життя.

Компенсація за воду та оцінка потреб

На засіданні також нагадали про муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Відшкодування доступне всім жителям громади, зокрема й переселенцям, якщо вони не отримують субсидію чи інші пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Голова Координаційної ради Елеонора Руденко представила результати комплексної оцінки потреб ВПО. З червня по серпень опрацювали близько 300 анкет за дев'ятьма напрямами: соціально-демографічний стан, житлові умови, працевлаштування, доступ до медицини, освіти, адмінпослуг і рівень інтеграції в громаду.

Дослідження показало: 73% опитаних планують залишитися у Вінниці. За даними IMPACT Initiatives, які озвучила фахівчиня Юлія Полієва, 65% ВПО у місті працюють повний робочий день, 25% не працюють, 8% навчаються, решта — пенсіонери.

Житло в сільській місцевості

Про експериментальний державний проєкт із забезпечення житлом ВПО у сільській місцевості розповіла юристка БФ «Право на захист» Катерина Михайленко. Юрист фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» Олексій Балтак доповів про юридичні аспекти діяльності ради та приведення її положення у відповідність до чинного законодавства.

Як оформити житловий ваучер

Щоб отримати житловий ваучер, ВПО потрібно подати заяву через застосунок «Дія». Комісія розглядає звернення та перевіряє відповідність умовам постанови. Право на ваучер мають учасники бойових дій і люди з інвалідністю внаслідок війни.

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