На Закарпатті в ніч з 5 на 6 липня з ручного протитанкового гранатомета обстріляли оздоровчий комплекс
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.
Так, в місті Мукачеві серед ночі невідома особа поцілила з гранатомету у комплекс відпочинку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено дах альтанки, що розміщена на території комплексу, а тако металеву конструкцію басейну. Поліція розпочала розслідування за фактом інциденту.
Справу було відкрито за фактом умисного пошкодження майна у Мукачеві.
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У поліції зазначили, що про обстріл повідомили близько пів на четверту ночі. На місці події правоохоронці з’ясували, що невідома особа поцілила з гранатомету на територію комплексу відпочинку. Внаслідок обстрілу з ручного протитанкового гранатомета пошкоджень зазнали металева конструкція приміщення басейну та альтанка, на якій пошкоджено дах.
Інших подробиць інциденту наразі невідомо, зловмисника затримати поки ще не вдалось.
"Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, шляхом вибуху. Вживаються заходи для встановлення та затримання особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення", - повідомили в поліції.
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