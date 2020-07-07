Масштабна лісова пожежа підійшла впритул до будинків українців, через що рятувальники були змушені евакуювати людей
НП сталася в Луганській області, де через посилення вітру лісова пожежа, яку раніше вдалося локалізувати, розгорілася з новою силою. Гнаний вітром вогонь підійшов впритул до сел Вовче і Смоляниново. Про це розповіли в головному управлінні ДСНС в Луганській області.
Пожежа розгорілася 6 липня і охопила 85 гектарів Борівського та Охтирського лісництв в Новоайдарському районі. Вранці 7 липня її вдалося локалізувати, однак пізніше через вітер ситуація різко погіршилася.
Через полум'я, яке підійшло впритул до населених пунктів, рятувальники почали евакуювати населення.
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«На місці надзвичайної події працюють 210 чоловік особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ГУ ДСНС України в Луганській області. На допомогу їм прибули рятувальники з Донецької області в кількості 71 чоловік особового складу та 11 одиниць пожежної техніки. Незабаром до ліквідації цієї масштабної пожежі приєднаються також харківські й полтавські рятувальники», - повідомили в ДСНС.
Зазначимо, що проблеми з пожежами раніше виникли і в Харківській області. Так, за 2 дні вогонь в регіоні знищив понад 30 га пшениці на корені.
Так, 5 липня, о 22:36 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Грушеваха Барвінківського району вирує масштабна пожежа на полі.
Вже на наступний день, 6 липня, близько двох годин дня рятувальники отримали нове повідомлення про бурхливому вогні на полі пшениці в селі Рясне Близнюківського району.
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