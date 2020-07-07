Масштабна лісова пожежа підійшла впритул до будинків українців, через що рятувальники були змушені евакуювати людей

НП сталася в Луганській області, де через посилення вітру лісова пожежа, яку раніше вдалося локалізувати, розгорілася з новою силою. Гнаний вітром вогонь підійшов впритул до сел Вовче і Смоляниново. Про це розповіли в головному управлінні ДСНС в Луганській області.

Пожежа розгорілася 6 липня і охопила 85 гектарів Борівського та Охтирського лісництв в Новоайдарському районі. Вранці 7 липня її вдалося локалізувати, однак пізніше через вітер ситуація різко погіршилася.

Через полум'я, яке підійшло впритул до населених пунктів, рятувальники почали евакуювати населення.

«На місці надзвичайної події працюють 210 чоловік особового складу та 47 одиниць пожежної техніки ГУ ДСНС України в Луганській області. На допомогу їм прибули рятувальники з Донецької області в кількості 71 чоловік особового складу та 11 одиниць пожежної техніки. Незабаром до ліквідації цієї масштабної пожежі приєднаються також харківські й полтавські рятувальники», - повідомили в ДСНС.

Gepostet von Сергій Шахов am Dienstag, 7. Juli 2020

Зазначимо, що проблеми з пожежами раніше виникли і в Харківській області. Так, за 2 дні вогонь в регіоні знищив понад 30 га пшениці на корені.

Так, 5 липня, о 22:36 рятувальники отримали повідомлення про те, що в селі Грушеваха Барвінківського району вирує масштабна пожежа на полі.

Вже на наступний день, 6 липня, близько двох годин дня рятувальники отримали нове повідомлення про бурхливому вогні на полі пшениці в селі Рясне Близнюківського району.

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