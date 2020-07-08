Бойовики перетворили перетин КПВВ «Оленівка» на справжнє пекло для тих, хто хоче заїхати або виїхати в «ДНР»

Як відомо, в'їхати в республіку можна було з дозволу (особистий дзвінок) від Міжвідомчого штабу, а також за списками цього самого штабу, а виїхати з «ДНР» – тільки маючи реєстрацію або прописку на території України.

Після пропуску «всіх підряд» з боку, підконтрольного Києву, між «нулями» вдень опинилися близько 100 осіб «поза списком», але з реєстрацією на території республіки.

Ті, хто намагався потрапити в ОРДО поза списками, потрапили в серйозні неприємності, передає «Антикор». Так, за словами одного з жителів «ДНР», люди не могли повернутися додому через те, що у них немає грошей, а чоловіків насильно заштовхували в автобуси і відправляли назад. Правда, люди все одно потім поверталися на КПВВ «Оленівка» пішки.

Посилаючись на свого сина, чоловік розповів, що той подзвонив йому з нульового блокпоста і повідомив, що бойовики погрожують людям, незважаючи на те, що там діти, затягують насильно в машини і везуть назад на український КПП.

«Там зараз твориться беззаконня», – резюмував він.

Інший очевидець, посилаючись на знайомих, написав у соцмережах, що ті, хто намагався в'їхати в «ДНР» без списків, потрапили в жахливі умови. Близько 60-70 осіб застрягли в «сірій зоні» без їжі і води, ОБСЄ поїхали, а люди не можуть повернутися, тому що їхали на останні гроші. При цьому вони були готові «стояти до кінця».

«Багато людей на виїзд були з дітьми, вагітні і в старечому віці. Температура сягала 40 градусів. Автобуси очікували повне завантаження, везли пішоходів до «нульового» блокпоста ДНР, але не забирали людей з боку України через «небезпеку заразитися COVID-19», – повідомляє телеграм-канал Dontel.

Тільки о 23.00 на блокпост надійшов наказ, і всіх громадян ыз «сірої зони» таки пропустили в «ДНР», після чого їх повезли до шпиталю на обсервацію.

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