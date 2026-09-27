Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області — це надбавка до основної пенсії за особливі заслуги перед Україною. Право на неї мають не всі, а лише визначені законом категорії громадян.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області за особливі заслуги — це окрема грошова надбавка до пенсії, яку Пенсійний фонд України призначає не всім. Порядок її виплати регулює Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» (№ 1767-ІІІ від 1 червня 2000 року).

На відміну від звичайної індексації, цю надбавку нараховують додатково до вже призначеної пенсії — за віком, по інвалідності, за вислугу років або військової. Людина продовжує отримувати свою основну виплату, а зверху їй додають ще одну суму.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, право на доплату мають: Герої України та Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави; особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України або удостоєні почесного звання «народний»; ветерани війни, відзначені за особисту мужність у захисті державного суверенітету.

До переліку також входять видатні спортсмени — переможці та призери Олімпійських і Паралімпійських ігор, чемпіони й рекордсмени світу та Європи, космонавти, льотчики-випробувачі, а також особи зі званням «заслужений» чи державною премією України. Окремо закон згадує матерів, які народили п'ять і більше дітей.

Розмір надбавки залежить від рівня заслуг. Її встановлюють у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: чим вищий статус відзнаки, тим більша доплата. Максимальний розмір сягає 40% цього прожиткового мінімуму.

Як оформити надбавку за особливі заслуги

Доплата за особливі заслуги не призначається автоматично разом із пенсією. Щоб її отримати, треба звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України у Вінницькій області або подати заяву онлайн через особистий кабінет на порталі ПФУ.

До заяви додають документи, що підтверджують заслуги: посвідчення про присвоєння звання, нагородні документи, дипломи, а для материнської доплати — свідоцтва про народження дітей. Надбавку нараховують із дня, коли виникло право на неї, якщо заяву подали протягом трьох місяців; пізніше — з дня подання заяви.

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