Окупанти продовжують нести серйозні втрати на Донбасі - за добу було ліквідовано двох бойовиків

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на ранкове зведення штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у штабі ООС проінформували, що протягом минулої доби українські військові припинили ворожі обстріли, застосувавши чергові вогневі засоби.

За даними української розвідки, 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу "Тигр".

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Загалом вчора збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати.

В результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще троє бійців ЗСУ отримали поранення.
 
Бойовики застосовували озброєння не тільки проти ЗСУ, а і проти мирного населення Донбасу. Зокрема, з автоматичних станкових гранатометів російські найманці обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті обстрілу було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджена стеля і стіни коридору житлового будинку. Серед цивільного населення обійшлось без жертв.

Нагадаємо, у Зеленського висунули бойовикам вимогу: "Щоб не допустити нових жертв".

Як повідомляла Politeka, чотири міста України опинилися під загрозою через агресію Росії: "роблять коридор з...".

Також Politeka писала, що Путін готовий відмовитися від захопленого Донбасу, озвучені умови: "Втомився терпіти".