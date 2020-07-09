Окупанти продовжують нести серйозні втрати на Донбасі - за добу було ліквідовано двох бойовиків
Про це повідомляє Politeka, посилаючись на ранкове зведення штабу операції Об'єднаних сил.
Так, у штабі ООС проінформували, що протягом минулої доби українські військові припинили ворожі обстріли, застосувавши чергові вогневі засоби.
За даними української розвідки, 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу "Тигр".
Щасливий Кіркоров повідомив про поповнення, Мартін та Алла-Марія вже не одні: "Ласкаво просимо в сім'ю"
Христину Асмус і коханця "Татусевої дочки" Прилучного зняли з ролей, названа причина: "Мучилася"
Юна невістка Пугачової задерла сукню на пікніку, Орбакайте не втрималася: "Видно всі деталі"
За грошима українців будуть жорстко стежити, перевірять будинки, машини й подарунки: хто під ударом
Нагадаємо, у Зеленського висунули бойовикам вимогу: "Щоб не допустити нових жертв".
Як повідомляла Politeka, чотири міста України опинилися під загрозою через агресію Росії: "роблять коридор з...".
Також Politeka писала, що Путін готовий відмовитися від захопленого Донбасу, озвучені умови: "Втомився терпіти".