Не обійшлося без втрат і серед українських бійців

Окупанти продовжують нести серйозні втрати на Донбасі - за добу було ліквідовано двох бойовиків

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на ранкове зведення штабу операції Об'єднаних сил.

Так, у штабі ООС проінформували, що протягом минулої доби українські військові припинили ворожі обстріли, застосувавши чергові вогневі засоби.

За даними української розвідки, 8 липня українські захисники поранили двох загарбників та знищили один автомобіль типу "Тигр".

Загалом вчора збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та безпілотні літальні апарати. В результаті ворожих обстрілів загинув один український військовий, ще троє бійців ЗСУ отримали поранення.

Бойовики застосовували озброєння не тільки проти ЗСУ, а і проти мирного населення Донбасу. Зокрема, з автоматичних станкових гранатометів російські найманці обстріляли житлові будинки місцевих мешканців селища Зайцеве. В результаті обстрілу було пошкоджено шиферну покрівлю даху, розбиті склопакети двох вікон та пошкоджена стеля і стіни коридору житлового будинку. Серед цивільного населення обійшлось без жертв.

Нагадаємо, у Зеленського висунули бойовикам вимогу: "Щоб не допустити нових жертв".

Як повідомляла Politeka, чотири міста України опинилися під загрозою через агресію Росії: "роблять коридор з...".

Також Politeka писала, що Путін готовий відмовитися від захопленого Донбасу, озвучені умови: "Втомився терпіти".