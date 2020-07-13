Бойовики на Донбасі понесли колосальні втрати

Про це, я передає Politeka, повідомляє офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штірліц на своєму Telegram-каналі.

За даними Штірліца, втрати російсько-окупаційних військ вчора, 12 липня, склали 11 осіб.

Зокрема, відомо про трьох "двохсотих" (загиблих) та вісьмох "трьохсотих" (важкопоранених).

Також ЗСУ знищили військову техніку бойовиків - дві 152 мм гаубиці 2А65 «Мста-Б».

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У пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил повідомили, що минулої доби, 12 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
 
В результаті обстрілу п'ятеро українских військових отримали поранення, ще один - бойове травмування.
 
Для придушення вогневих засобів противника українські військові оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною.
 
Також, за даними штабу ООС, минулої доби збройні формування РФ зі сторони Спартака цинічно обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використав артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм міномети. Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства, та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас потрапив у дах будинку. Він не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, ЗСУ готуються до масштабного нападу РФ, заява командувача: "Доведеться відповідати".

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