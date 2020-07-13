Бойовики на Донбасі понесли колосальні втрати
Про це, я передає Politeka, повідомляє офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штірліц на своєму Telegram-каналі.
За даними Штірліца, втрати російсько-окупаційних військ вчора, 12 липня, склали 11 осіб.
Зокрема, відомо про трьох "двохсотих" (загиблих) та вісьмох "трьохсотих" (важкопоранених).
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