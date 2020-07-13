Боевики на Донбассе понесли колоссальные потери

Об этом, как передает Politeka, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц на своем Telegram-канале.

По данным Штирлица, потери российско-оккупационных войск вчера, 12 июля, составили 11 человек.

В частности, известно о трех "двухсотых" (погибших) и восьмерых "трехсотых" (тяжелораненых).

Также ВСУ уничтожили военную технику боевиков - две 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б».

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки, 12 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов пятеро украинских военных получили ранения, еще один - боевое травмирование.