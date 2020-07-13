Боевики на Донбассе понесли колоссальные потери
Об этом, как передает Politeka, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц на своем Telegram-канале.
По данным Штирлица, потери российско-оккупационных войск вчера, 12 июля, составили 11 человек.
В частности, известно о трех "двухсотых" (погибших) и восьмерых "трехсотых" (тяжелораненых).
Также ВСУ уничтожили военную технику боевиков - две 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б».
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