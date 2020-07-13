Боевики на Донбассе понесли колоссальные потери

Об этом, как передает Politeka, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц на своем Telegram-канале.

По данным Штирлица, потери российско-оккупационных войск вчера, 12 июля, составили 11 человек.

В частности, известно о трех "двухсотых" (погибших) и восьмерых "трехсотых" (тяжелораненых).

Также ВСУ уничтожили военную технику боевиков - две 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б».

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В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что за прошедшие сутки, 12 июля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы 152-го и 122-го калибра, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
 
В результате обстрелов пятеро украинских военных получили ранения, еще один - боевое травмирование.
 
Для подавления огневых средств противника украинские военные оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная активность не останется безнаказанной.
 
Также, по данным штаба ООС, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ со стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства, и ударной волной повредило окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома. Он не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

Напомним, ВСУ готовятся к масштабному нападению РФ, заявление командующего: "Придется отвечать".

Как сообщала Politeka, ВСУ феерично разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.