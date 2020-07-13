У Чернівцях поліцейські пов'язали пенсіонера, який продавав продукти в недозволеному місці

Так, поліцейські підійшли до чоловіка і попросили його припинити торгівлю в недозволеному місці.

Судячи з усього, пенсіонер відмовився це зробити і тоді "копи" почали силою надягати на нього наручники.

Відео затримання чоловіка опублікували в паблику "Стопхам Буковина" в Facebook .

"Що ви робите?" - кричали свідки того, що відбувається, але поліцейських це не зупиняло.

Під час затримання пенсіонеру стало погано і люди викликали йому швидку допомогу.

У Чернівцях поліцейські одягли кайданки на літнього чоловіка, У Чернівцях поліцейські одягли кайданки на літнього чоловіка, а йому стало зле. Коментар поліції - https://bit.ly/2ZkhcWL Відео - СтопХам Буковина Gepostet von ТВА / TVA am Sonntag, 12. Juli 2020

Раніше ми писали, що українці ризикують залишитися без пенсій в умовах карантину та тривалої процедури ідентифікації.

За її словами, на сьогоднішній день ВПЛ-пенсіонери ризикують втратити свої виплати, оскільки їм потрібно більше часу для проходження необхідних процедур на КПВВ.

«Одержувачі пенсій, швидше за все, не зможуть перетнути лінію дотику і пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом 30 днів, які встановлені після закінчення карантину, які не будуть припинятися виплати», - попередила експерт під час круглого столу.

Як стверджує Вершиніна, зараз немає окремого порядку виплат заборгованостей по пенсій, який передбачений постановою Кабінету міністрів.

«Відповідно, якщо до 25 числа наступного після закінчення карантину місяця громадяни не зможуть перетнути КПВВ і пройти фізичну ідентифікацію, то відповідно до статті вісімдесят п'ятої Закону України про пенсійне забезпечення та постановами, які обмежують можливість виплати пенсій для ВПО - така пенсія не буде таким пенсіонерам виплачено, і цю заборгованість вони не зможуть у подальшому отримати взагалі», - попередила експерт ВПЛ-пенсіонерів.

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