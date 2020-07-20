Російська Федерація продовжує посилювати своє боєздатне угруповання на Донбасі напередодні "Кавказу-2020"
Про це розповів спікер ГУР МОУ Вадим Скібіцький, передає Сьогодні.
Він нагадав, що активна фаза військових навчань "Кавказ-2020" припадає на вересень-жовтень, тому зараз на території країни-агресора стартували спецнавчання.
"Зараз ми бачимо, що розпочалися спеціальні навчання. Що це означає? Різного роду війська будуть відпрацьовувати свої завдання. Десантні війська – насамперед перекидання і висадку десантів на незнайомі території, інженерні підрозділи – наведення різних переправ через водні перешкоди та забезпечення пересування військ, протиповітряна оборона – організацію єдиної системи ППО на полі бою і прикриття стратегічних об'єктів. Як правило, це відбувається протягом липня-серпня", - попередив розвідник.
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Скібіцький у спілкуванні з журналитсами також додав, що основні полігони, які будуть задіяні у навчаннях "Кавказ-2020", знаходяться поруч з Україною (Південний військовий округ).
"Можу сказати, що після 2014 року масштабність і розмах стратегічних навчань в Росії почали зростати. У чому полягає виклик для нас і чому звертаємо на це увагу. Вчення російських військ, які заплановані в цей літньо-осінній період, будуть проходити поблизу наших кордонів. З початком активної фази чисельність військ складе близько 120 тис. військовослужбовців, 3 тис. бойових броньованих машин, з них не менше 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів. Це і є та загроза, яка чітко прописана в Військовій доктрині України", - заявив представник військової розвідки Міноборони.
Підсумовуючи, військовий розвідник додав, що Росія не забуває посилювати боєздатну угруповання на окупованому Донбасі.
"Створені і діють перший і другий армійські корпуси, штатна чисельність яких близько 35,5 тис. осіб, 480 танків, 860 бойових броньованих машин, 940 артилерійських систем і мінометів, близько 200 РСЗВ", – резюмував Скібіцький в інтерв'ю журналістам.
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