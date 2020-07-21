В ОБСЄ повідомили про велику кількість мирних жителів, загиблих в результаті війни на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні 20 липня опублікувала звіт про загибель і поранення мирних жителів на південно-сході країни з початку 2020 року.

"Загальна кількість жертв і постраждалих серед цивільного населення з початку 2020 року склало 55 осіб: вісім загиблих і 47 поранені", - йдеться у звіті.

Відзначається, що в період з 29 червня по 12 липня місія ОБСЄ зафіксувала близько 5 200 порушень режиму припинення вогню.

Моніторингова місія повідомляє, що на ділянці розведення в районі Станиці Луганської зберігається спокійна ситуація. Однак було виявлено нове продовження позицій збройних формувань на ділянці розведення в районі Петровського, в межах яких відкрили вогонь. Факти порушень зафіксували спостерігачі.

У звіті наголошується, що СММ також сприяла проведенню ремонтних робіт на лініях електропередач, за якими здійснюється електропостачання близько 300 тисяч цивільних осіб з обох сторін лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант Леонід Голопатюк на онлайн-засідання Форуму співробітництва безпеки ОБСЄ заявив, що на Донеччині з початку військових дій загинули 3094 українських військових, а поранені були майже 12 тисяч бійців.

Додамо також, що втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали 11 осіб загиблих і 14 - поранених і травмованих. Такі дані оприлюднив 20 липня прес-центр Об'єднаних сил з посиланням на дані української розвідки.

"За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень склали: померлі - 11 осіб; поранені, травмовані і виведені з ладу - 14 осіб. Крім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищений ворожий квадрокоптер", - йдеться в повідомленні.

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