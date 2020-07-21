Чоловік, який взяв у заручники пасажирів автобусу у Луцьку, телефонував українському журналісту Юрію Бутусову

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис Бутусова в соцмережі.

Він повідомив, що йому подзвонив "Максим Поганий", який захопив автобус з людьми у Луцьку.

"Каже, що має в своєму розпорядженні зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно. Він ставить завдання заручникам зв'язатися зі ЗМІ, люди через родичів знаходять контакти і дають йому слухавку", - написав Бутусов.

За словами журналіста, чоловік вимагає від ЗМІ поширювати його вимоги.

Також Бутусов повідомив, що під час телефонної розмови він заявив зловмиснику про свою готовність приїхати в обмін на звільнення частини заручників - жінок та дітей. Однак "Максим Поганий" кинув слухавку, вирішивши, що він розмовляє зі співробітником поліції.

"Сказав, що хоче, щоб усі журналісти до нього приїхали. Я відповів, що готовий приїхати, якщо він в обмін на мене відпустить жінок і дітей в автобусі. Він сказав, що підозрює, ніби я співробітник поліції, і кинув трубку. Ось, пишу на своєму акаунті, я дійсно з вами говорив, Максиме, готовий виїхати, в обмін на частину заручників", - написав Бутусов.

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