Заручники з автобуса у Луцьку розповіли, що Максим Кривош ставився до них добре
Про це пише Politeka, посилаючись на сюжет Першого каналу соціальних новин.
За їх словами, на вулицю, в туалет Кривош їх не випускав, проте в цілому не погрожував. Також періодично терорист вітав утримуваних з днем антисистеми, вимагаючи від керівництва України визнати себе "внутрішніми терористами".
"Добре ставилися до нас, нічого не скажу. В туалет він нам пропонував на відро, а на вулицю не відпускав", – затверджує звільнена Наталія Боса.
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"Просив тільки спокійно вести себе, щоб ніяких зайвих рухів. Все добре", – поділилася подробицями ще одна заручниця – Руслана.
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Politeka повідомляла, що президент України Володимир Зеленський розповів, про що спілкувався з терористом, який захопив заручників в автобусі в Луцьку
Він повідомив, що наслідки штурму були б непередбачуваними, а головне ж у цій ситуації – зберегти життя людей.
"Мене попередили, що він говорить з усіма 10 – 15 секунд. Ми з ним говорили 7 – 10 хвилин", – сказав президент.
За цей час вдалося домовитися, що терорист зробить перший крок.
"Я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить трьох чоловік і я після цього запишу відео", – розповів Зеленський.
Блогер і військовий оглядач Олексій Арестович заявив, що після ситуації із захопленням заручників у Луцьку Україна ділиться на тих, хто повірив у реальність спецоперації, і тих, хто вважає це постановкою.
"До вчорашнього дня країна ділилася на 25 і 73. З учорашнього - на тих, хто повірив в маленький переможний теракт і на психічно здорових", - написав він.
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