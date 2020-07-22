Кажуть, що злочинець до них ставився добре

Заручники з автобуса у Луцьку розповіли, що Максим Кривош ставився до них добре

Про це пише Politeka, посилаючись на сюжет Першого каналу соціальних новин.

За їх словами, на вулицю, в туалет Кривош їх не випускав, проте в цілому не погрожував. Також періодично терорист вітав утримуваних з днем антисистеми, вимагаючи від керівництва України визнати себе "внутрішніми терористами".

"Добре ставилися до нас, нічого не скажу. В туалет він нам пропонував на відро, а на вулицю не відпускав", – затверджує звільнена Наталія Боса.

"Просив тільки спокійно вести себе, щоб ніяких зайвих рухів. Все добре", – поділилася подробицями ще одна заручниця – Руслана.

Відео з 04.38:

Politeka повідомляла, що президент України Володимир Зеленський розповів, про що спілкувався з терористом, який захопив заручників в автобусі в Луцьку

Він повідомив, що наслідки штурму були б непередбачуваними, а головне ж у цій ситуації – зберегти життя людей.

"Мене попередили, що він говорить з усіма 10 – 15 секунд. Ми з ним говорили 7 – 10 хвилин", – сказав президент.

За цей час вдалося домовитися, що терорист зробить перший крок.

"Я попросив його відпустити пораненого, вагітну жінку і дитину. Він сказав, що пораненого немає, що це був блеф. Тому домовилися, що він відпустить трьох чоловік і я після цього запишу відео", – розповів Зеленський.

Блогер і військовий оглядач Олексій Арестович заявив, що після ситуації із захопленням заручників у Луцьку Україна ділиться на тих, хто повірив у реальність спецоперації, і тих, хто вважає це постановкою.

"До вчорашнього дня країна ділилася на 25 і 73. З учорашнього - на тих, хто повірив в маленький переможний теракт і на психічно здорових", - написав він.

Захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином: "Якщо не буде каналізації невдоволення..."

Захоплення заручників у Луцьку: фото і що відомо про харківському спільника.

На місці захоплення автобуса в Луцьку пролунали вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.