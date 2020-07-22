На Донбасі волонтери запустили в небо прапор України, який долетів до окупованих територій та добряче розгнівав бойовиків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис волонтера Влада Іванова в соцмережі.

Український прапор запустили в небо над окупованим Донецьком.

За словами волонтера, після запуску стало відомо, що російські окупанти ще протягом 20 хвилин стріляли по прапору.

"Сьогодні знову в небі над Донецьком був наш державний прапор. Як стало відомо пізніше, ворог лупив по нашому прапору зі всього стрілкового. Хвилин 20 була стрільба. Ми від місця запуску вже цього не чули і, з надією, що прапор пролетить над Донецьком і полетить далі, поїхали додому. Цікавить що сталось з прапором", - написав він.

Волонтер закликав жителів Донецька повідомити йому про подальшу долю прапору.

Gepostet von Влад Иванов am Dienstag, 21. Juli 2020

"Ну а ми готуємо знову прапор над тимчасово окупованими територіями", - додав волонтер.

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