У Полтаві введена спецоперація "Грім" із знешкодження злочинця, який захопив заручника
Як передає Politeka.net, про це повідомив заступник міністра МВС України Антон Геращенко.
"Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку загрожує підірвати.
За руку він тримав співробітника поліції. Після переговорів зловмисник обміняв працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що введено в дію поліцейську спеціальну операцію «Грім».
На опублікованих кадрах з місця подій видно, що залучена величезна кількість правоохоронців і працівників ДСНС.
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Патрульна поліція Полтави повідомила, що терористові надали службовий автомобіль ВАЗ-2115, який зараз рухається в бік Києва.
За словами місцевого охоронця, ймовірно, підозрюваний раніше працював в гаражах поблизу.
Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.
Крім того, він погрожував його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інша автоматична зброя.
Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.
Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.
Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.