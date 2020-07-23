У Полтаві введена спецоперація "Грім" із знешкодження злочинця, який захопив заручника

Як передає Politeka.net, про це повідомив заступник міністра МВС України Антон Геращенко.



"Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5, яку загрожує підірвати.

За руку він тримав співробітника поліції. Після переговорів зловмисник обміняв працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що введено в дію поліцейську спеціальну операцію «Грім».

На опублікованих кадрах з місця подій видно, що залучена величезна кількість правоохоронців і працівників ДСНС.



Патрульна поліція Полтави повідомила, що терористові надали службовий автомобіль ВАЗ-2115, який зараз рухається в бік Києва.

За словами місцевого охоронця, ймовірно, підозрюваний раніше працював в гаражах поблизу.

Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожував його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інша автоматична зброя.

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.