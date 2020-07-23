В'язні та їхні рідні розповіли про те, що відбувається під час захоплення заручників у Луцьку

Як передає Politeka.net, про пережите той день і поведінці терориста вони поділилися з журналістами ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Чоловік, донька і зять якого не пощастило перебувати в захопленому автобусі, розповів, що як раз говорив з дочкою телефоном.

"Внучка в будинку плакала, тому що все це почула, знала. І вона, прямо кажучи, не плакала, а верещала, і взяла скарбничку, і каже: "Ось у мене є гроші, підемо викуповувати маму, тата", – розповів чоловік.

Також він зазначив, що зараз дочка буде уникати автобусів, оскільки не на жарт перелякалася.

Один з колишніх заручників зазначив, що терорист зайшов в салон останнім і виглядав як звичайний рибалка.

"У такий накидці, рибальській шапці. Ніхто не звернув уваги. Думали, що це рибалка якийсь, тому що вони там часто їздять на рибу", – згадав звільнений заручник.

Заручники луцького терориста: ТСН поспілкувалася з тими, хто погодився говорити на камеру 13 випадкових людей, що пережили 13 пекельних годин. Кожен напередодні мав особисті справи і з різних причин опинився в приміському автобусі, що мав швидко проскочити середмістя Луцька. Але сталося геть не так. Хто вони, ці люди, в якому нині стані і чи готові забути вчорашній день, як страшний сон? ТСН поспілкувалася з тими, хто погодився говорити на камеру. Gepostet von ТСН am Mittwoch, 22. Juli 2020

Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.