В'язні та їхні рідні розповіли про те, що відбувається під час захоплення заручників у Луцьку
Як передає Politeka.net, про пережите той день і поведінці терориста вони поділилися з журналістами ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Чоловік, донька і зять якого не пощастило перебувати в захопленому автобусі, розповів, що як раз говорив з дочкою телефоном.
"Внучка в будинку плакала, тому що все це почула, знала. І вона, прямо кажучи, не плакала, а верещала, і взяла скарбничку, і каже: "Ось у мене є гроші, підемо викуповувати маму, тата", – розповів чоловік.
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Також він зазначив, що зараз дочка буде уникати автобусів, оскільки не на жарт перелякалася.
Один з колишніх заручників зазначив, що терорист зайшов в салон останнім і виглядав як звичайний рибалка.
"У такий накидці, рибальській шапці. Ніхто не звернув уваги. Думали, що це рибалка якийсь, тому що вони там часто їздять на рибу", – згадав звільнений заручник.
Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.
Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.
Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.
Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.
Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.