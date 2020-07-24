Терорист, який захопив автобус з пасажирами у Луцьку міг бути "несправжнім"

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив екс-народний депутат України Тарас Чорновіл, передає Politeka.

"Його могли добре підготувати і дати мінімум зброї. Хтось бачив сліди бойових куль? Якщо і були, це ще теж не аргумент. Ймовірність того, що "терорист" діяв свідомо за заздалегідь підготовленим сценарієм у змові з керівництвом поліції, дуже висока", – вважає експерт.

За його словами, додавав впевненості в цьому припущенні кожен наступний годину після захоплення автобуса. Для політолога показово те, що в ті моменти, коли ситуація, за логікою, повинна була бути критично страшної, ніхто особливо не переживав: ні поліція, ні самі заручники, що знаходяться в автобусі.

Друге питання, яким задається Чорновіл, були заручники взагалі.

"Думаю, в салоні були пару поліцейських або позаштатних співробітників поліційної агентури. Якось дуже вчасно у деяких пасажирів виявилися телефони луцьких журналістів. І атмосферу в салоні хтось зумів професійно змоделювати і не допустити паніки. Хтось із невипадкових повинен був пояснити випадковим, що саме відбувається щоб вони "правильно" засвоїли хід подій", – висловив свої припущення політик.

Також він звертає увагу на те, що знаходяться в автобусі люди ознак тривоги не виявляли.

"чи не дякували "терориста" за "доброту і ласку". Пара людей могла бути дійсно переляканою і не готовою до такого випробування. Так декількох і відпустили", – ділиться своїми підозрами Чорновіл.

Крім цього, експерта дивує той факт, що не було жодних ознак паніки звільнених пасажирів.

"Такі речі неминучі, коли заручники справжні. А тут якось все тихо. Ніби не тільки заручники і поліція, але і рідні знали, що нічого страшного статися не може, тому що все вже вирішено наперед і фінал буде неодмінно позитивним", – резюмував Тарас Чорновіл.

Politeka писала, що командир батальйону жорстко висловився про події в Луцьку: "Повівся на цю ганьбу".

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