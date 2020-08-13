У зоні ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець

Як передає Politeka.net, про це йдеться в повідомленні ОТГ "Схід", яке було оприлюднене у Facebook ввечері в середу, 12 серпня.

За даними командування, військовий загинув під час бойового завдання через необережне поводження зі зброєю.

"З сумом повідомляємо, що під час виконання бойового завдання в результаті необережного поводження зі зброєю, отримавши вогнепальне кульове поранення несумісне з життям, помер військовослужбовець окремого розвідувального батальйону зі складу Об'єднаних сил", – сказано в повідомленні.

Обставини і причини смерті бійця поки не встановлені. У Національній поліції України та військової служби правопорядку з'ясовують подробиці трагічного випадку.

Раніше в штабі ООС повідомили, що на Донбасі бойовики влаштовують гуляння, які призводять до кривавих бійок серед них самих.

За підтвердженими даними розвідки, всього за минулий тиждень українські герої відправили на той світ 13 окупантів, а також 15 осіб – поранили і травмували.

Також воїни знищили один автоматичний станковий гранатомет противника, пост радіоелектронної розвідки, окремий вузол зв'язку і автомобіль УРАЛ.

Нагадавши, бойовики пішли в атаку в ООС: зав'язалися жорсткі бої, ЗСУ вистояли.

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