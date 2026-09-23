Подорожчання продуктів у Запоріжжі не зупиняється — у вересні найбільше додали в ціні овочі, м'ясо та молочна продукція, і ціновий тиск може зберегтися у жовтні.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі у вересні продовжилося: найпомітніше додали в ціні овочі, м'ясо та молочна продукція. Про це повідомляє видання «Перший бізнесовий» з посиланням на торговців, які фіксують нову хвилю зростання цін на ключові продукти харчування.

Що найбільше подорожчало

Лідерами подорожчання стали овочі борщового набору. Цибуля, морква та буряк додали в ціні через зменшення запасів і підвищення витрат на транспортування. Картопля також демонструє стійку тенденцію до зростання — фермери вказують на нижчі врожаї та більші витрати на зберігання.

На м'ясному ринку ціни піднялися через подорожчання кормів та енергоносіїв. Курятина й свинина у великих містах додали в середньому 5–10% залежно від регіону та конкретного постачальника.

Молочна продукція також стала дорожчою. Масло, тверді сири та йогурти підвищилися в ціні через сезонне зниження виробництва і зростання витрат на логістику.

Що лишається стабільним

Водночас крупи, макарони та консерви поки що тримають ціну — виробники мають достатні запаси, а собівартість у цих категоріях змінюється незначно.

Проте розслаблятися зарано: ціновий тиск може зберегтися і в жовтні, якщо логістичні проблеми та витрати на енергію продовжать зростати. Торговці радять запоріжцям звертати увагу на акційні пропозиції та купувати сезонні овочі, які традиційно дешевші восени.

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