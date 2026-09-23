Грошова допомога в Дніпропетровській області від Естонської ради у справах біженців доступна вразливим домогосподарствам — пенсіонерам, людям з інвалідністю та багатодітним родинам. Одноразова виплата на ведення власного господарства сягає 17 381 гривні.

Грошова допомога в Дніпропетровській області від Естонської ради у справах біженців в Україні відкрилася восени 2026 року. Реєстрацію оголосили для вразливих домогосподарств, які постраждали через війну або виснажили заощадження, — гроші дають на ведення сільського господарства для покращення продовольчої безпеки.

Програма охоплює три області України. У Дніпропетровській області заявки приймають у Криворізькому, Нікопольському та Сінельниківському районах. Також у переліку — Запорізький район Запорізької області та Ізюмський, Куп'янський, Харківський і Чугуївський райони Харківської області.

Хто має право на виплату

Щоб претендувати на допомогу, домогосподарство повинно мати хоча б одну ознаку вразливості. Ідеться про наявність осіб з інвалідністю I–II групи, тяжкими чи хронічними хворобами, а також тих, кому потрібне дороге лікування чи догляд. Підходять і родини, де живуть лише люди похилого віку від 60 років, включно із самотніми.

Допомогу можуть оформити й домогосподарства, де є безробітні члени родини віком 50–59 років; родини з трьома і більше неповнолітніми дітьми; домогосподарства з вагітними жінками та дітьми до двох років; родини з дітьми до 18 років, де є лише мати або батько; домогосподарства, де всі члени віком 18–49 років не мають роботи; родини ветеранів війни, які завершили службу, та молоді сім'ї до 24 років включно.

Розміри грошової допомоги в Дніпропетровській області

Сума залежить від виду господарської діяльності, якою планує займатися домогосподарство. На виробництво рослинної продукції у відкритому ґрунті чи в теплиці виплачують 16 600 гривень. На виробництво яєчної та м'ясної продукції — розведення птиці, свиней, кролів чи нутрій — передбачено 12 780 гривень.

Найбільшу суму — 17 381 гривню — дають на молочне виробництво: розведення корів, кіз або овець. Виплату за одним з обраних видів діяльності надають одноразовим платежем.

Як зареєструватися та які документи підготувати

Охочим потрібно заповнити форму попередньої реєстрації Естонської ради у справах біженців в Україні. Серед документів: довідка переселенця (якщо переміщені понад пів року тому), медична довідка про поранення чи психологічну травму внаслідок бойових дій, підтвердження втрати члена родини через війну, довідка про інвалідність унаслідок війни, акт про руйнування чи пошкодження майна та підтвердження проживання в населеному пункті зі списку територій, де ведуться чи велися бойові дії.

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