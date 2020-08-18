Колишня військова медсестра Мирослава Соляренко стала жертвою коханого чоловіка

Трагедія трапилася в селищі Стеблів на Черкащині 12 серпня близько сьомої ранку, повідомляє місцеве видання Про все.сk.uа.

За інформацією журналістів, 37-річна Мирослава раніше служила в зоні АТО, але загинула на мирній землі після того, як її побив 38-річний односельчанин, з яким вона зустрічалася близько двох років.

За словами сусідів, цей чоловік раніше зловживав алкоголем і наркотиками, мав проблеми з законом і навіть сидів у в'язниці, але останнім часом не пив, оскільки, подейкували, закодувався і довго тримався. Усвідомивши, що створив, він прибіг до сусідів, сказав, що робив Мирославі штучне дихання.

Коли сусіди побачили, що сталося, одразу викликали «швидку» та правоохоронців. Прибулі на місце копи і лікарі під час огляду трупа були шоковані побаченим: нападник вдарив її не менше 20 разів кулаком в обличчя, крім того, по всьому тілу були страшні синці. Медики констатували смерть жінки.

Батько загиблої, Микола Соляренко, розповів, що дочка три роки була медсестрою в Авдіївці "на нулі". Стосунки з односельцем зав'язалися вже після служби. Батьки не схвалювали вибір дочки.

"Напередодні трагедії якраз приїхала із заробітків. Просили, щоб побула вдома, але рвалася до цієї людини. Того дня я її і проводжав до воріт. Він стояв на вулиці. Чекав доньку. Пішли з ним десь у магазин. Повернулися до нього додому. Вранці я дізнався про все", - додав невтішний батько.

Він зізнався, що чоловік раніше вже піднімав руку на Мирославу, у нього було багато боргів, проте жінка не кидала його:

"Продала свій пай і заплатила все. Жив за її рахунок. Любила дуже. Я на колінах просив колись, щоб не ходила туди. Все село знало, що це за людина".

Сам підозрюваний, якого заарештували на два місяці, свою провину не визнає і каже, що вона "сама вдарилася". За його словами, вдень вони випили шампанського, а ввечері він помився і пішов дивитися телевізор.

"Закип'ятив для неї воду. Раптом почув гуркіт. Гукнув її. Не відгукується. Побіг на кухню. Вона лежала на підлозі. На батареї і умивальнику була її кров. Обличчя теж все залито кров'ю. Я злякався і потягнув її в іншу кімнату. Почав обливати водою і робити штучне дихання. Плескав по ній, щоб привести до тями. Вибіг на вулицю і кричав, щоб викликали "швидку". Я не міг їй завдати 20 ударів. У мене руки цілі", - виправдовується чоловік.

Однак поліція не вірить в такі виправдання, враховуючи, що у нього на момент затримання були опухлі кулаки. Більш того, він накинувся на одного з копів. Начальник Корсунь-Шевченківського райвідділу поліції Дмитро Вовк підкреслив, що підстав для підозр вистачало.

Нагадавши, легендарний медик-ангел АТО отримав свою останню нагороду.

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