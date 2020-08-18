Росія пішла на провокації на території Донбасу, незважаючи на досягнуте перемир'я

Як встановило Головне управління розвідки, російські терористи почали активно стягувати на тимчасово окуповану територію Донбасу військову техніку.

Про це повідомили в прес-центрі Міноборони України.

Крім того, окремими вантажівками з території Росії на схід України завезена чергова партія безпілотних літальних апаратів, оснащених сучасними системами відеоспостереження, приховати цього не вдалося. Зокрема, порушення були помічені в Донецькій і Луганській області, тепер про перемир'я можна забути.

"Через неконтрольовані Україною ділянки кордону Росія продовжує поставляти на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях озброєння, військову техніку і майно військового призначення. Протягом останніх двох тижнів у з'єднання та частині російських окупаційних військ доставлено близько 20 одиниць бойової техніки, відновленої і модернізованої на підприємствах російського військово-промислового комплексу", – сказано в повідомленні.

Також раніше повідомлялося, що на сьомий рік війни з Росією в РФ наполегливо продовжують заперечувати присутність своїх військ на Донбасі.

Так, в соціальних мережах опублікували фотографії кладовища знищеної військової техніки біля села Синявське в Ростовській області.

Нагадаємо, бойовики скористалися перемир'ям заради просування, бійці ЗСУ забили на сполох.

Як повідомляла Politeka, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри.

Також Politeka писала, що бойовик Гіркін проговорився про нову "республіку" в Україні і здав Путіна.