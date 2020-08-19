Спливло відео допиту снайпера "ЛНР", який добровільно перейшов лінію розмежування і здався ЗСУ

Зокрема, він підтвердив присутність російських військових на Донбасі і розповів, як їм вдається насаджувати антиукраїнські настрої.

Ролик оприлюднили на офіційній сторінці прес-центру штабу ООС в Facebook (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я Петренко Віктор Олексійович пішов на службу в червні 2014 року, частина 15262. Посада снайпера. Проходили підготовку під Ростовом, нас тренували фахівці", - зазначив найманець.

За його словами, після підготовки його відправили на КПП для перевірки паспортів. Пізніше людей після підготовки, почали відправляти будувати і копати бліндажі. Згодом дійшло до того, що молодих терористів змушували ставати членами загороджувальних загонів. А якщо хтось хотів втікти-розстрілювали.

"Хто з наших бойовиків "ЛНР" хотів бігти або здаватися Україні, нам давали наказ розстрілювати втікачів. Ми з товаришем подумали, що це явно не наша робота. Ми пішли в район населеного пункту Золоте-5 і розділилися. Я пішов на Золоте, а він північніше. Його застрелив наш снайпер. Мені пощастило, я прийшов до блок-посту", - згадує бойовик.

Затриманий снайпер противника зізнався про загороджувальні загони, які створені на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 19. August 2020

За словами чоловіка, кураторами місцевих найманців є російські кадрові військові. Вони дбають про формування у підлеглих неправдивого уявлення про Україну та ЗСУ.

"Замполіти нас збирали по суботах, показували по телевізору про "Донецько-фашистських загарбників", як вони знущаються над дітьми. Коли все побачив своїми очима, то кардинально змінив свою думку про захисників України", - зізнався він.

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