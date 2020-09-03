У Хмельницькому розстріляли Володимира Путіна

Про це повідомляє "Незалежний громадський портал".

Згідно з коментарем самого потерпілого, інцидент стався вранці.

"Сьогодні вранці заїхав на вулицю Панаса Мирного, 14 / 1б у Хмельницькому, де випадково зустрів машину Олександра Сіротіна. Він призупинився, відкрив вікно в машині і почав зі мною сваритися. Потім дістав пістолет, вистріливши в мою сторону. Я встиг прикритися рукою, але куля пролетіла над лобовим склом моєї машини ", - поділився подробицями НП колишній радник Хмельницького мера Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше невідомі напали на член депутатської групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

По даний, напад стався 05: 00 біля кафе "Джаз" в Шевченківському районі столиці.

Дві людини завдали Полякову тілесні ушкодження, після чого зникли з місця подій. Поліція оголосила в місті операцію "Перехоплення".

Нагадавши, скандал з " корабельною сосною "отримав несподіване продовження:"цілий день їздимо в касках".

Як повідомляла Politeka, скандал з "робочою бабою" з "Слуги народу" не вщухає, з'явилося зізнання: "вона вразила мене своєю...".

Також Politeka писала, що "слуги народу" зганьбилися безсоромним обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.