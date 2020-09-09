Колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха могли побити за українську мову

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Відомо, що Володимир Балух, який був звільнений у вересні 2019 року в рамках великого обміну полоненими, був жорстоко побитий в ніч на 8 вересня. Зараз він у важкому стані перебуває в реанімації.

Його привезли до лікарні на швидкій близько 4 ранку.

За даними ЗМІ, 49-річного активіста знайшла перехожа на території "Гідропарку". Він був без свідомості.

У медичному закладі Балуху зробили операцію на головному мозку. У нього також перелом руки і ключиці.

На даний момент відомо, що Володимир Балух був на зустрічі з іншими колишніми політв'язнями, де відзначав рік на волі (7 вересня 2019). Його затримали в 2016 році за проукраїнську позицію - тоді в своєму дворі активіст і фермер повісив жовто-блакитний прапор.

Одна з версій побиття Балуха - те, що під час святкування в ресторані у нього виник конфлікт з російськомовної компанією саме через мову.

За словами нардепки Ірини Геращенко, невідомо, скільки Балух був без свідомості, він переніс складну операцію на голові через важку черепно-мозкову травму.

Наразі вже відомо, що Балух впав у кому.

Володимир Балух - український громадський активіст, кримський фермер. Після 2014 року він залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства. Переслідувався окупаційною владою Криму за проукраїнську позицію.

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