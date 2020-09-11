В окупованому Донецьку під час концерту російського співака Григорія Лепса молодь вигукувала "Слава Україні!"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на один із сепаратистських Telegram-каналів.

В повідомленні зазначається, що причина звучання таких гасел на окупованій території Донбасу полягає в тому, що молодь не бачить свого майбутнього в псвевдореспубліці.

Автор публікації розповів, що в день концерта Лепса побачив в окупованому Донецьку учнів старших класів, які сиділи на лавках, грали на гітарі і спілкувались.

"Поки пробиралися стежками на площу або в інше місце, долинали до нас розмови школярів. Знаєте, що ми частенько чули, можете не вірити - "Слава Україні"!", - йдеться в публікації.

Втім, на Telegram-каналі просять не розцінювати це як "протест проти РФ" і підтримку України.

"Разок ми підійшли навіть провести виховну бесіду, в результаті молодь покаялася. Так ось, словосполучення "Слава Україні" молодь використовувала не тому що патріоти, а тому що дивляться на свої перспективи в Донецьку і не бачать їх. Звучали дуже жорсткі (і часто справедливі) оцінки нинішньої ситуації в "ДНР", - йдеться в повідомленні.

За словами автора публікації, молодь не збирається залишатись в "ДНР", і після закінчення школи люди мають намір їхати хто куди - в Україну, РФ, у країни Заходу і т.д.

Нагадаємо, Лепс назвав винуватців у конфлікті на Донбасі: "Росія не воює з Україною".

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