Одне з найвідоміших і великих підприємств окупованого Донецька скоро може спіткати сумна доля

Йдеться про легендарний ДМЗ – Донецький металургійний завод, пише блогер Фашик Донецький.

За його інформацією, на даний момент всі вкрадені окупантами металургійні заводи працюють максимум ув нуль. Причин цьому кілька.

Так, продати метал Донецька за ринковою ціною не можна, тому що відсутній міжнародно визнаний сертифікат металу, оскільки таких країн, як "ЛНР" і "ДНР" у світі немає. Тож навіть якщо метал буде найкращої якості, очікуваного прибутку він не принесе.

Друга причина в тому, що, як відомо, в металургії всі супутні галузі, а це залізниця, підвезення феросплавів, руди, витратних матеріалів для доменних печей і так далі, повинні працювати, як годинник. Однак всього цього на віджатих заводах немає, підкреслює блогер.

"Залізниця в напівдохлому стані, руду везуть хрінову, за якістю гіршу, ніж з Кривого Рогу, ту ж футировочну цеглу для облицювання доменних печей везуть браковану з рф. Ну і не варто забувати про те, що конкуренти в особі металургійних підприємств не потрібні чисто з меркантильних цілей – немає сенсу поставляти конкурентам якісні матеріали, щоб потім втратити прибуток, правда?", – підкреслює він.

Тому найбільше, що може ДМЗ зараз, – випускати метал і чавун поганої якості, який в РФ переплавлять і продадуть вже за ринковою ціною. У свою чергу донецьке підприємство не заробляє нічого, оскільки вся його діяльність зводиться до переплавки металобрухту і очищення металу. І це – слова металургів, яких на ДМЗ залишилося трохи більше 850.

До того ж, зараз одна доменна піч на ремонті, а друга ледве працює.

У зв'язку з такою ситуацією окупанти запропонували порізати завод на металобрухт.

"Мотивація того, хто це запропонував, проста: завод різати можна десь рік-півтора, це робочі місця, а металу з ДМЗ вистачить на повноцінну роботу більш нового заводу в Єнакієвому, ЄМЗ», – зазначає блогер.

Спочатку така дика пропозиція була відкинута, оскільки порізка ДМЗ матиме величезний резонанс, а окупантам не хочеться світити такі дії в українських ЗМІ. На тому і розійшлися.

Однак на ДМЗ відбуваються дивні дії.

"Обладнання з заводу вивозять в Єнакієве на місцевий металургійний завод. Вже вивезли і демонтували один СПЦ [сталеплавильний цех] + йде демонтаж з подальшим вивезенням в Єнакієве другого СПЦ. Дійшло до того, що навіть із залізничного цеху забрали один з усього двох робочих тепловозів і перегнали його на Єнакієве. Навіщо це робиться? Думаю, відповідь на поверхні– щоб солдатам НАТО не дісталося", – резюмував Фашик Донецький.

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