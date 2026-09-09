Через аварію на водогоні без води тимчасово залишаться понад 6,5 тисячі мешканців Запоріжжя. Комунальники назвали адреси та організували підвезення питної води.

Відключення світла в Запоріжжі у вересні стали звичною справою, а тепер до них додалося й відключення води. Через аварію на водогоні в Олександрівському районі Запоріжжя без водопостачання тимчасово залишаться понад 6,5 тисячі мешканців міста.

Як повідомляє міський портал «ЗаБор» з посиланням на КП «Водоканал», аварійні роботи проводять на водопроводі діаметром 400 мм біля будинку №8 на вулиці Українській. Водопостачання обмежили з 09:45, а відновлять його після завершення ремонтних робіт.

Загалом без води залишаться 6 560 мешканців. Йдеться про 22 житлові будинки: два 16-поверхових, 17 дев'ятиповерхових, один семиповерховий та два двоповерхові. Крім того, водопостачання припинять для магазину «Сільпо».

Які адреси залишаться без води

Без водопостачання опиняться мешканці будинків за такими адресами:

вулиця Українська: 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 35, 37;

вулиця Шкільна: 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26;

вулиця Запорізька: 7, 9а, 9б.

Де мешканцям набрати питну воду

На час проведення аварійних робіт мешканцям організують підвезення питної води автоцистернами. Їх розмістять за двома адресами: на вулиці Українській, 8 та на вулиці Українській, 35.

У КП «Водоканал» перепросили містян за тимчасові незручності. Підприємство також попередило, що під час аварійних та стабілізаційних робіт можливі короткочасні зміни тиску у водопровідній мережі.

Раніше Politeka повідомляла, електрику вимикатимуть на багато годин: опубліковано графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 7 по 13 вересня.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Запоріжжі: комунальники розповіли, три основні сценарія для міста.

Як повідомляла Politeka, перевірте свою адресу: опубліковано графіки відключення світла в Запоріжжі 3 та 4 вересня.