8 вересня у Миколаєві та Херсонській громаді повністю зникло світло — стався масштабний блекаут. Причини з'ясовують, а влада розповіла, де мешканці можуть зарядити гаджети та зігрітися.

Відключення світла у Миколаєві та Херсонській області 8 вересня стало раптовим і масштабним. Як повідомляє Інформатор, у Миколаєві електропостачання зникло повністю, а без світла лишилася вся територія Херсонської громади. Причини знеструмлення наразі з'ясовують.

Про відсутність електроенергії на території всієї Херсонської громади першим повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Шанко. Він закликав людей зберігати спокій, із розумінням поставитися до ситуації та стежити за офіційними повідомленнями.

Де працюють Пункти незламності

За словами Ярослава Шанка, на випадок тривалого відключення електрики у Херсоні цілодобово працюють Пункти незламності. Там мешканці можуть зарядити мобільні пристрої, скористатися зв'язком та отримати інші базові послуги.

Куди звертатися під час блекауту

Дізнатися адресу найближчого Пункту незламності можна за номером єдиного контакт-центру 0800 101 102. Оператори підкажуть, де можна зарядити телефон, зігрітися та набрати воду, поки триває відновлення живлення.

Що з транспортом у Миколаєві

Одночасно про повну відсутність світла у Миколаєві повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. За його словами, відповідні служби вже з'ясовують причину блекауту, а про додаткову інформацію обіцяють повідомити згодом.

"Наразі в Миколаєві відсутнє електропостачання. Не курсують трамваї. На лінії працюють тролейбуси з автономним ходом у 20 км", — написав мер Миколаєва.

Миколаївська та Херсонська області протягом останніх тижнів регулярно стикаються з масштабними знеструмленнями через атаки на енергетичну інфраструктуру. Пошкодження мереж та енергооб'єктів у прифронтових регіонах призводять до раптових і тривалих відключень, а відновлення живлення часто розтягується на години.