Уранці 9 вересня на Запорізькому напрямку зафіксували значні відхилення від графіка руху поїздів. Найдовша затримка — 4 години 38 хвилин — у міжнародного рейсу до Пшемисля.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 9 та 10 вересня змушують містян коригувати плани, але цього разу до них додалися ще й серйозні затримки поїздів. Уранці 9 вересня кілька пасажирських рейсів із Запоріжжя та до міста рухалися зі значним відхиленням від графіка, а найдовша затримка перевищила чотири з половиною години.

Про зміни в русі пасажирських поїздів повідомила «Укрзалізниця», пише запорізький портал «Акцент». Причиною відхилень стали наслідки російських обстрілів, через які частина рейсів вимушено змінює маршрут або зупиняється. Дані актуальні станом на ранок 9 вересня, однак час запізнення може змінюватися.

Які поїзди із Запоріжжя затримуються 9 вересня

Станом на 09:01 найбільше від розкладу відставав міжнародний рейс №31/32 «Запоріжжя-1 — Пшемисль Головний». Його затримка становила 4 години 38 хвилин — це найтриваліше запізнення серед усіх рейсів на напрямку.

Також із запізненням рухався поїзд №39/40 «Запоріжжя-1 — Солотвино-1»: відхилення від графіка склало 1 годину 53 хвилини.

Які рейси затримуються до Запоріжжя

Не лише відправлення, а й прибуття до міста відбувалися поза графіком. Рейс №31/32 «Пшемисль Головний — Запоріжжя-1» запізнювався на 1 годину 49 хвилин, а поїзд №5/6 «Івано-Франківськ — Запоріжжя-1» — на 1 годину 31 хвилину.

Раніше в «Укрзалізниці» також повідомляли про затримку поїздів між Запоріжжям і Києвом. Частина тих рейсів уже могла завершити маршрут, тому їх немає в оновленому переліку.

Як перевірити затримку свого поїзда

Актуальний статус рейсу можна знайти в онлайн-сервісі «Укрзалізниці». Для перевірки достатньо ввести номер поїзда — система покаже орієнтовний час прибуття на потрібну станцію, розрахований з урахуванням часу з квитка та поточної затримки.

У компанії попереджають, що прогноз може змінюватися під час повітряних тривог, евакуацій, вимушених зупинок або об'їздів. Якщо поїзд надалі рухатиметься швидше, частину відставання від графіка він може надолужити. Пасажирам радять стежити за оновленнями та прибувати на вокзал завчасно.

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