У Рівному з 1 січня 2027 року планують підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення. Для населення вода подорожчає більш ніж на 34% — тариф на водопостачання зросте до 41,66 грн, на водовідведення — до 34,90 грн за кубометр без ПДВ.

Грошова допомога для ВПО у Рівненській області надалі виплачуватиметься без змін, однак у платіжках рівнян за комунальні послуги незабаром можливе нове подорожчання: місцева влада планує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення в Рівному з 1 січня 2027 року.

Нові тарифи для населення: скільки доведеться платити за воду

Про підготовлений проєкт рішення пише видання «Рівне Медіа». Для населення, бюджетних установ та інших споживачів тариф на централізоване водопостачання пропонують встановити на рівні 41,66 грн за кубометр, а на централізоване водовідведення — 34,90 грн за кубометр. Обидві суми наведені без податку на додану вартість.

Таким чином тариф для населення зросте більш ніж на 34%. У повідомленні пояснюють: нові ціни мають привести вартість послуг до економічно обґрунтованого рівня і не допустити збитковості підприємства.

Окремий тариф передбачили для бізнесу

Для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, проєктом встановлено тариф на централізоване водовідведення — 20,00 грн за кубометр без ПДВ.

Востаннє тарифи на воду в Рівному переглядали лише два місяці тому — з 1 липня 2026 року. Тож якщо проєкт ухвалять, ціни для рівнян зростуть повторно менш ніж за пів року.

Чому переглядають ціни на воду

Тарифи на 2027 рік сформовані з урахуванням річних планів ліцензованої діяльності, норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, фактичних витрат електроенергії за попередні періоди, а також положень Галузевої угоди, колективного договору й податкового законодавства. Серед причин перегляду називають зміну вартості енергоносіїв, цін на реагенти, паливно-мастильні матеріали та рівня оплати праці.

Що варто знати рівнянам

Поки йдеться про проєкт рішення, тож остаточні цифри можуть змінитися після розгляду та голосування. Щоб вчасно дізнатися про затвердження тарифів і дату, з якої вони запрацюють, варто стежити за офіційними повідомленнями обласної ради та водоканалу — саме там з'являться фінальне рішення та роз'яснення щодо нових платіжок.

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