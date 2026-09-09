КП «Міськводоканал» повідомило про аварійно-ремонтні роботи на водомережі в Сумах. Без водопостачання залишилися будинки на кількох вулицях, подачу відновлять після завершення ремонту.

Відключення води у Сумах продовжилися 9 вересня — комунальники повідомили про нові аварійно-ремонтні роботи на водомережі, через які частина міста залишилася без холодного водопостачання.

Як повідомили у КП «Міськводоканал», з 10:25 подачу води припинили на вулиці Холодноярської бригади — у будинках № 4, 6 та 6/1. Також без води залишилися мешканці вулиці Сергія Табали: будинки № 52а, 52б, 70/1 та 70.

Це не єдина аварійна ділянка, на якій працюють бригади комунальників. Окремо проводять заміну засувки на водомережі, тому з 10:20 воду відключили на вулиці Збройних Сил України (№ 4, 6, 8), проспекті Михайла Лушпи (№ 9, 11, 13, 15, 15А, 23) та на вулиці Івана Сірка (№ 7).

Коли відновлять подачу води

Ремонтні заходи вже виконуються. У комунальному підприємстві наголошують, що водопостачання буде відновлено одразу після завершення робіт, проте точного часу наразі не називають — усе залежатиме від складності ремонту.

Куди телефонувати, якщо води довго немає

Дізнатися актуальний стан робіт можна за телефонами диспетчерської служби КП «Міськводоканал»: 050 407-81-10 та 067 548-21-12. Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями підприємства.

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