Окупований Кримський півострів опинився під дією циклона

Сильні дощі перетворили вулиці Керчі на річки, а відповідними фотографіями поділився у своєму Twitter відомий блогер і журналіст Денис Казанський, передає Politeka.net.

"У Криму нарешті вирішилася проблема з водою", - написав він.

В Крыму наконец-то решилась проблема с водой pic.twitter.com/vSfRSxjY2x — Денис Казанський (@den_kazansky) September 30, 2020

"Перемолилися богу дощу", "перейшли на програму підводних міст", "поки воду зовсім не віднесло, користуйтеся. Дощі ще тривають", "нехай викачують в цистерни і відвозять у водосховища", "швидко треба закачати воду до центрального водопроводу", "у центрі Керчі сильний дощ викликає затоплення кількох вулиць приблизно на півметра. Раз у 5-15 років таке відбувається. Було приблизне в 2013", – пишуть у коментарях.

Причиною злив у Криму став Балканський циклон, який приніс не тільки сильні дощі, але також гради і шквали.

Раніше ми писали про те, що на півострові пересихає Чорноріченське водосховище, яке живить водою Севастополь. Обсяг води в ньому зменшився в два рази, і ситуація продовжує погіршуватися.

Тим часом окупаційна влада вже вигадала, як вирішити проблему з водою. "Глава" Криму Сергій Аксьонов запропонував викупити свердловини, які знаходяться в приватних дворах, і які люди пробурили за власні гроші.

Тим, хто не захоче добровільно продавати свердловину, доведеться зробити це примусово, оскільки, за словами Аксьонова, "вода – справа спільна".

Нагадаємо, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.

Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

Також Politeka писала, що Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.