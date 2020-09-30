Окупований Кримський півострів опинився під дією циклона
Сильні дощі перетворили вулиці Керчі на річки, а відповідними фотографіями поділився у своєму Twitter відомий блогер і журналіст Денис Казанський, передає Politeka.net.
"У Криму нарешті вирішилася проблема з водою", - написав він.
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"Перемолилися богу дощу", "перейшли на програму підводних міст", "поки воду зовсім не віднесло, користуйтеся. Дощі ще тривають", "нехай викачують в цистерни і відвозять у водосховища", "швидко треба закачати воду до центрального водопроводу", "у центрі Керчі сильний дощ викликає затоплення кількох вулиць приблизно на півметра. Раз у 5-15 років таке відбувається. Було приблизне в 2013", – пишуть у коментарях.
Причиною злив у Криму став Балканський циклон, який приніс не тільки сильні дощі, але також гради і шквали.
Раніше ми писали про те, що на півострові пересихає Чорноріченське водосховище, яке живить водою Севастополь. Обсяг води в ньому зменшився в два рази, і ситуація продовжує погіршуватися.
Тим часом окупаційна влада вже вигадала, як вирішити проблему з водою. "Глава" Криму Сергій Аксьонов запропонував викупити свердловини, які знаходяться в приватних дворах, і які люди пробурили за власні гроші.
Тим, хто не захоче добровільно продавати свердловину, доведеться зробити це примусово, оскільки, за словами Аксьонова, "вода – справа спільна".
Нагадаємо, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.
Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.
Також Politeka писала, що Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.