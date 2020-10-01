Люди, які знали жінку, не можуть повірити в те, що трапилося

36-річна Юліанна Лепех, котра вбила своїх дочок і наклала на себе руки у Львівській області, раніше була моделлю

Деталі трагедії, яка розігралася на території бази відпочинку в селі Велика Волосянка в Старосамбірському районі ввечері 29 вересня, розповіли журналісти "ТСН", побувавши на місці події.

Як відомо, близько 22: 30 на території комплексу прозвучало три постріли, і люди, почувши їх, відразу ж викликали поліцію. Коли правоохоронці прибули за адресою, то побачили страшну картину: двох мертвих дівчаток п'яти і дев'яти років, а поруч – їх матір з вогнепальним смертельним пораненням голови і мисливську рушницю.

За попередньою версією слідства, жінка спочатку вбила дітей, а потім і себе. Як повідомляється в ЗМІ, дівчатка намагалися втекти, проте це їм не вдалося.

Місцеві жителі в шоці від того, що сталося. Люди розповідають, що комплекс належав родині загиблої, справи йшли добре, і навіть в карантин тут були постояльці. Сама Юліанна раніше була моделлю, проте кілька років тому переїхала зі Львова в район і допомагала батькам з бізнесом. У місті у неї залишилося три приміщення, одне з яких зараз виставлено на продаж.

Всі, хто знав жінку, в один голос кажуть, що вона була вихованою, врівноваженою, ніколи не відмовлялася допомогти, якщо хтось потребував. З чоловіком, за словами сусідів, вона розлучилася, віддавала всю себе дітям.

"Щось перемкнуло", - висловилася одна зі знайомих сім'ї в коментарі журналістам.

За словами Ярослава Циба, директора ліцею, в якому в третьому класі навчалася старша дочка загиблої, Вероніка, дівчинка була дуже розумною і вихованою, сім'я приділяла їй багато часу. Останні два тижні вона не ходила в школу через хворобу.

ЗМІ пишуть про те, що у Юлії були проблеми з психічним здоров'ям, проте в поліції цю інформацію не підтвердили.

У свою чергу українці не дуже вірять у версію, озвучену правоохоронцями. Вони впевнені, що мав місце тяжкий злочин, і не обійшлося без сторонніх.

"Та хто повірить, що вона сама вбила? Це потрібно відсталим бути, щоб такі версії говорити! Впевнений, що все хтось підлаштував, думаю, що через бізнес, скоріше за все", "вбивство трьох людей, ніякого самогубства, ніколи не повірю", "я живу біля них, це правда, вона застрелила дочок, а потім і себе", "шукайте того, кому вигідна смерть потерпілого, і ви знайдете мотив, а коли є мотив, злочинця вже шукати не складно", "та не вбивала мати дітей, це їх хтось убив, просто поліцаї не хочуть працювати , а мамі нічого було вбивати", "нормальна жінка могла таке створити? Швидше за все, кримінал, помста або заволодіти майном, шукати, кому це вигідно!", "Чому не розглядають версію вбивства жінки і дітей третьою особою. А самогубство можна інсценувати", - пишуть користувачі в коментарях.

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