Подорожчання продуктів в Черкаській області триває — найбільше зросла в ціні свинина. Нові середні ціни по супермаркетах зафіксували на 24 вересня.

Подорожчання продуктів у Черкаській області знову нагадує про себе — свинина на полицях додала в ціні найвідчутніше, а гречка тримає зростання на рівні кількох відсотків за місяць.

Оновлену середню вартість продуктів оприлюднив портал Мінфін (index.minfin.com.ua). Дані зібрані по кількох великих мережах супермаркетів станом на ранок 24 вересня 2026 року, тож покупці в Черкаській області можуть орієнтуватися саме на ці цифри, прямуючи до магазину.

Свинина — рекордсмен подорожчання

Найпомітніше за місяць підскочила свинина. Ошийок у середньому тепер коштує 346,45 грн за кілограм — проти 314,38 грн у серпні. Тобто лише на цій позиції ціна виросла на майже 32 грн, або близько 10%.

Грудинка подорожчала з 205,75 грн до 221,82 грн за кілограм, лопатка — з 222,67 грн до 229,24 грн. Підчеревина тепер у середньому 245,97 грн, ребра — 241,63 грн, а шашлик — 286,13 грн за кілограм.

Розкид цін у різних мережах суттєвий. Наприклад, грудинку в Novus продають по 199 грн за кілограм, тоді як у Megamarket вона вже 255 грн. Ошийок розбігається ще більше: від 321,36 грн у Metro до 379 грн у Megamarket.

Гречка та крупи

Гречка в середньому коштує 78,45 грн за кілограм — проти 74,63 грн у серпні, тобто плюс майже 4 грн. Дешевше за все вона в Metro (69,90 грн) та Novus (69,99 грн), а найдорожче — у Megamarket, де цінник сягає 99 грн.

Що врахувати під час купівлі

Найбільша економія — на виборі мережі. За приблизно однаковий набір із грудинки й кілограма гречки різниця між трьома супермаркетами може сягати 60–80 грн, тож перед походом варто звірити актуальні ціни.

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